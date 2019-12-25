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В Смольном заявили о технической готовности Петербурга к пропускному режиму
Сегодня, 21:10
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nadezhda_sib

В Смольном заявили о технической готовности Петербурга к пропускному режиму

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Однако власти надеются, что делать этого не придется.

Петербург технически готов к введению пропусков в городе, однако в Смольном этого делать не хотят. Об этом сообщил глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Представитель Смольного отметил, что для этого есть федеральное приложение, опыт столицы и собственные разработки. 

Но я очень рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима,

— заявил Казарин

Меру назвали "непопулярной", "технически сложной" и "затратной". 

Решение будет приниматься исходя из того, как горожане будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и самоизоляцию. О введение пропусков сообщат заранее. 

Сегодня петербуржцы устроили массовый онлайн-митинг.

Фото: pixabay.com 

Теги: пропуск, пропускной режим
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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