В Смольном заявили о технической готовности Петербурга к пропускному режиму

Однако власти надеются, что делать этого не придется.

Петербург технически готов к введению пропусков в городе, однако в Смольном этого делать не хотят. Об этом сообщил глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Представитель Смольного отметил, что для этого есть федеральное приложение, опыт столицы и собственные разработки.

Но я очень рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима, — заявил Казарин

Меру назвали "непопулярной", "технически сложной" и "затратной".

Решение будет приниматься исходя из того, как горожане будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и самоизоляцию. О введение пропусков сообщат заранее.

Сегодня петербуржцы устроили массовый онлайн-митинг.

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