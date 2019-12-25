В Смольном заявили о технической готовности Петербурга к пропускному режиму

Петербург технически готов к введению пропусков в городе, однако в Смольном этого делать не хотят. Об этом сообщил глава комитета по информатизации и связи Станислав Казарин в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Представитель Смольного отметил, что для этого есть федеральное приложение, опыт столицы и собственные разработки.
Но я очень рассчитываю, что нам не придется вводить никакого пропускного режима,
— заявил Казарин
Меру назвали "непопулярной", "технически сложной" и "затратной".
Решение будет приниматься исходя из того, как горожане будут соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и самоизоляцию. О введение пропусков сообщат заранее.
Сегодня петербуржцы устроили массовый онлайн-митинг.
Фото: pixabay.com
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