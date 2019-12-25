Депутаты Северной столицы уже прорабатывают все возможные варианты на случай ситуации повышенной готовности и режима ЧС.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге о введении пропускного режима на время карантина горожан предупредят заранее. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на депутата Законодательного собрания Денис Четырбок.

Четырбок подчеркнул, что в ближайшее время в Северной столице не планируют вводить пропускной режим. Однако, депутаты все же рассматривают все возможные варианты на случай ситуации повышенной готовности и режима ЧС.

По словам политика, соответствующие решения будут принимать с учетом эпидемиологической обстановки в Петербурге.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга подписали соглашение о ловле нарушителей режима готовности.

Фото:pixabay