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Петербургские НКО в сфере культуры получат дополнительную поддержку
Сегодня, 21:49
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smirenny

Петербургские НКО в сфере культуры получат дополнительную поддержку

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Организациям помогут в организации культурных мероприятий.

Губернатор города подписал постановление, согласно которому некоммерческие культурные организации получат помощь в в организации культурных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В числе прочего организациям помогут с постановкой и показом драматических спектаклей. Такая мера поддержки позволит возместить затраты на онлайн-мероприятия в области культуры и искусства в период действия ограничительных мер, а также затраты на заработную плату сотрудников и коммунальные услуги.

Ранее мы писали, что городская администрация утвердила перечень отраслей, которые поддержат льготами.

Фото: pixabay

 

Теги: коронавирус, нко, сфера культуры, сфера культуры нко
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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