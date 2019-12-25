Петербургские НКО в сфере культуры получат дополнительную поддержку

Организациям помогут в организации культурных мероприятий.

Губернатор города подписал постановление, согласно которому некоммерческие культурные организации получат помощь в в организации культурных мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В числе прочего организациям помогут с постановкой и показом драматических спектаклей. Такая мера поддержки позволит возместить затраты на онлайн-мероприятия в области культуры и искусства в период действия ограничительных мер, а также затраты на заработную плату сотрудников и коммунальные услуги.

Ранее мы писали, что городская администрация утвердила перечень отраслей, которые поддержат льготами.

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