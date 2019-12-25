Городская администрация утвердила перечень отраслей, которые поддержат льготами

В перечень не вошли торговые центры.

Администрация Петербурга согласовала перечень видов бизнеса, для которых установят налоговые льготы.

В перечень вошли сферы услуг, туризма, авиаперевозок, также частные клиники. Торговые центры в перечень не вошли. Также на поддержку могут рассчитывать организации, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью и отрасли, наиболее пострадавшие от борьбы с коронавирусом.

По мнению вице-губернатора Эдуарда Батанова, город помогает тем, кто тоже идет навстречу, тем, кто платил и платит белую зарплату.

Напомним, что пострадавшим от COVID-19 предпринимателям разрешили не платить за аренду.

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