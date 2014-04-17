Петербургские МФЦ не фиксируют спрос на оформление заграничного паспорта

Паспорт "старого образца" можно оформить во всех центрах госуслуг города.

В Петербурге МФЦ не фиксируют ажиотажа на получение заграничных паспортов. Услуги предоставляют в штатном режиме. Об этом 13 апреля рассказали на портале Госуслуг Петербурга.

По данным портала, среднее время ожидания в очереди на подачу документов составляет 2 минуты 26 секунд. Паспорт "старого образца" можно оформить во всех центрах госуслуг города.

"Десятилетний паспорт" с электронным носителем можно получит в двух местах. В секторе № 3 МФЦ Калининского района по улице Ушинского и секторе № 1 МФЦ Московского района на Новоизмайловском проспекте. С начала года центры приняли 15 тыс. обращений на выдачу заграничных паспортов сроком на пять лет. Почти тысяча петербуржцев захотели оформить документ сроком на десять лет.

Ранее мы писали, что около 16 тысяч человек подали заявление на оформление загранпаспорта в МФЦ с начала 2022.

Фото: pixabay

