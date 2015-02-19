Около 16 тысяч человек подали заявление на оформление загранпаспорта в МФЦ с начала 2022

В МФЦ утверждают, что очередей нет.

В СПб ГКУ "МФЦ" напомнили, что в многофункциональных центрах можно оформить заграничный паспорт. Время ожидания своей очереди на подачу документов составляет менее 3 минут, повышенный спрос не наблюдается.

С 1 января по 7 апреля 2022 года было принято 15052 обращения. Заявители хотели получить загранпаспорт на 5 лет. Еще 932 человека подали заявления на паспорт нового образца, он выдается на 10 лет.

На подачу документов необходимо предварительно записаться одним из способов:

— Электронно: в приложении или на сайте Госуслуги, через чат-бота на официальной странице МФЦ в "ВКонтакте". Нужна подтвержденная учетная запись;

— Очно в МФЦ;

— По телефонам МФЦ.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"