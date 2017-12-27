Петербургские "Ласточки" перевезли более 9 млн пассажиров

Северо-Западная пригородная пассажирская компания отчиталась об эффективности работы скоростных поездов "Ласточка" в регионе.

"Ласточки", следующие из Санкт-Петербурга в соседние города, за время существования проекта, перевезли уже 9 млн пассажиров. Об этом отчиталась пресс-служба СЗППК. Причем 2017 год стал рекордным: за него на скоростных поездах проехались 5.1 млн пассажиров. Это на 51% (магия цифр) больше, чем годом ранее. Эксперты констатируют увеличение пассажиропотока и рост популярности комфортных поездов у жителей Северо-Запада.

Рост популярности связан и с запуском новых маршрутов. В 2017-м "Ласточки" начали курсировать из Санкт-Петербурга до Великого Новгорода, Ораниенбаума и Белоострова (через Сестрорецк).

На сегодняшний день в зоне обслуживания Северо-Западной пригородной пассажирской компании электропоезда "Ласточка" задействованы на десяти маршрутах: от Санкт-Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Волховстроя, Луги, Мельничного Ручья, Рощино, Каннельярви, Великого Новгорода, Белооострова (через Сестрорецк) и Ораниенбаума.