Новая "Ласточка" поедет из Петербурга до Белоострова

Накануне РЖД запустила поезд "Ласточка" сообщением Петербург - Белоостров, который проходит через Сестрорецк.

РЖД запустила новую "Ласточку" сообщением Петербург-Белоостров. Поезд будет проходить через Сестрорецк. Об этом пишет "Росбалт".



По данным АО "СЗППК", электрички начали ходить с 7 ноября.



На данный момент рассматривается возможность использования составов поездов "Ласточка" на маршруте Петербург — Ораниенбаум.