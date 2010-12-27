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Новая "Ласточка" поедет из Петербурга до Белоострова
Сегодня, 19:04
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TretyakovaS
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Новая "Ласточка" поедет из Петербурга до Белоострова

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Накануне РЖД запустила поезд "Ласточка" сообщением Петербург - Белоостров, который проходит через Сестрорецк.

РЖД запустила новую "Ласточку" сообщением Петербург-Белоостров. Поезд будет проходить через Сестрорецк. Об этом пишет "Росбалт".

По данным АО "СЗППК", электрички начали ходить с 7 ноября.

На данный момент рассматривается возможность использования составов поездов "Ласточка" на маршруте Петербург — Ораниенбаум.  

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Теги: новости петербурга , новости спб , ржд
Категории: Новости СПб

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