Петербургские "Кресты" станут арт-кластером

По соседству также запланирована постройка гостиницы и детсада.

В проект межевания территории знаменитого квартала в Калининском районе внесены изменения. План преображения земельных участков был подготовлен по заказу АО "ДОМ.РФ", – следует из сообщения пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга.

Завод "Арсенал", бывшую тюрьму "Кресты" и прилегающую к ним территорию намерены застроить жилым среднеэтажным массивом с детским садом, объектами начального, среднего и общего образования, а также гостиницей. На месте небезызвестного изолятора появится арт-кластер, который должен будет стать новым центром притяжения творческой молодежи.

Ранее, в начале сентября, стало известно, что бывший СИЗО "Кресты" будут выставлены на аукцион с целью дальнейшего преобразования территории.

Фото: kresty.ru