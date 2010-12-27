Петербургская верфь передала ВМФ корабль нового поколения

Корабль имеет самый большой в мире корпус из стеклопластика.

Российский флот пополнился новейшим тральщиком "Владимир Емельянов" проекта 12700. Об этом сообщила пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода.

Противоминный корабль петербургские корабелы спустили на воду в конце мая. Он успешно прошел ходовые и государственные испытания на Балтике.

Тральщик вошел в состав Балтийского флота. Он имеет уникальный, крупнейший в мире корпус из монолитного стеклопластика. Это уже третий представитель таких кораблей в строю ВМФ России.

Ранее мы сообщали, что экипаж следующего противоминного корабля "Яков Баляев" обучат в Петербурге.

Фото: СНСЗ