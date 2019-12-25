Петербургская управляющая компания ответит за неисправную канализацию и грызунов в подвале

Роспотребнадзор проверил компанию "Жилищно-коммунальные системы Северо-Запад" и нашел нарушения.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что компания "Жилищно-коммунальные системы Северо-Запад" не соблюдает не соблюдает законы, а также не исправила выявленные ранее нарушения, из-за чего УК привлекут к административной ответственности.

Куйбышевский районный суд удовлетворил иск Роспотребнадзора: ЖКС придется ушить затопленный подвал, починить неисправную канализацию и водоснабжение, а также принять меры, препятствующие проникновению грызунов в квартиры.

Ранее мы сообщали, что с 1 марта жители города и области не смогут пользоваться каршерингом CarSmile.

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