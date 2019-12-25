С 1 марта жители города и области не смогут пользоваться каршерингом CarSmile

Каршеринг также уходит из города Тула.

В пятницу, 21 февраля, компания CarSmile сообщила в своих соцсетях, что с 1 марта для жителей Петербурга и Тулы каршеринг будет недоступен.

"От души благодарим Вас за сотрудничество и поддержку каршеринга CarSmile на протяжении нескольких лет. Мы делали все возможное, чтобы Вам было комфортно, удобно и безопасно!", — написали в сообщении.

Сотрудники компании так же просят выбирать авто с достаточным количеством топлива, либо заправляться на ту сумму, которую возможно успеть потратить до конца февраля.

Петербуржцы очень опечалены этой новостью, учитывая, что данный сервис был единственным, чьи услуги распростронялись на Ленобласть.

О причинах реорганизации и приостановке предоставления услуг пока ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что неизвестный пожертвовал 29 миллионов для лечения маленькой девочки.

Фото: "Вконтакте" / "CarSmile - каршеринг, поминутная аренда авто".