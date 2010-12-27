Петербургская угонщица отправится в колонию за кражу двух автомобилей

Женщина украла и разобрала машины в поселке Парголово.

Петербурженку Екатерину Бойцову признали виновной в краже двух автомобилей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как выяснилось, в августе прошлого года женщина похитила "КИА Рио" и "Тойоту Марк 2", припаркованные возле домов потерпевших в Парголово. Ущерб для автолюбителей составил более полумиллиона на двоих. Обе разукомплектованные машины обнаружили через несколько дней в гаражах, в одном из которых была и Бойцова с инструментами и устройством для запуска замка зажигания без ключа.

Бойцова отрицала вину, ссылаясь на неудачные стечения обстоятельств, из-за которых она каждый раз оказывалась в угнанных автомобилях. Суд не счел аргументы женщины убедительными, и, кроме того, обнаружил аналогичные преступления Бойцовой в старых судебных делах.

Женщину приговорили к 7,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее петербургский суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы.

Фото: Piter.TV