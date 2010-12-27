Петербургский суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы

Экспертиза показала, что девочка оговаривает учителя.

Красносельский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Виктора Х., обвиняемого в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Предполагалось, что 15 мая 2018 года Х. (учитель физкультуры в школе) , совершил действия сексуального характера в отношении малолетней ученицы, не достигшей 14 лет. Экспертиза показала, что девочка оговаривает учителя и что ее показания заучены и скорректированы взрослыми.

Судья оправдал мужчину в связи с непричастностью к данному преступлению, признав за ним право на реабилитацию.

Ранее в Ленобласти начался суд по делу об изнасиловании 5-летней девочки.

Фото: Piter.TV