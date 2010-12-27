В Ленобласти начался суд по делу об изнасилование 5-летней девочки

Злоумышленник был ранее осужден за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Теперь его осуждают по статье 132-ой УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Житель города Тосно осужден за изнасилование 5-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленобласти.

Следствию стало известно, что 33-летний мужчина в период с мая по июнь 2017 года насиловал свою дочку. Преступник совершал насильственные действия над ребенком каждый раз, как его сожительница покидала квартиру. Девочка не понимала характер и значение совершаемых действий и находилась в беспомощном состоянии.

В результате областной Следком предоставил достаточное количество доказательств и суд приговорил подсудимого к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в силу.

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Фото: Piter.TV