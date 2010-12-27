В Ленобласти начался суд по делу об изнасилование 5-летней девочки

Житель города Тосно осужден за изнасилование 5-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета Ленобласти.
Следствию стало известно, что 33-летний мужчина в период с мая по июнь 2017 года насиловал свою дочку. Преступник совершал насильственные действия над ребенком каждый раз, как его сожительница покидала квартиру. Девочка не понимала характер и значение совершаемых действий и находилась в беспомощном состоянии.
В результате областной Следком предоставил достаточное количество доказательств и суд приговорил подсудимого к 12 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. На данный момент приговор не вступил в силу.
Ранее Piter.TV сообщил, что портовый ледокол "Обь" передали Атомфлоту.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )