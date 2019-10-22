Портовый ледокол "Обь" передали Атомфлоту.

Ледокол будет обеспечивать проводку танкеров в акватории порта Сабетта, где строится завод по сжижению природного газа

Ледоколь "Обь" передали Атмофлоту на Выборгском судостроительном заводе. Система движения судна состоит из 4 винто-рулевых колонок, каждая мощностью по 3 МВт.

Мне очень тяжело с ним расставаться, я даже в легком трауре по поводу ледокола, который уже стал родным. Я желаю экипажу, я желаю судну 7 футов под килем, всяческих успехов и много трудовых побед!

Александр Соловьев, генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод"

Ледокол будет обеспечивать проводку танкеров в акватории порта Сабетта, где строится завод по сжижению природного газа. На церемонии передачи судна присутствовал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

Видео: Piter.tv