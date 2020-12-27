Петербургская учительница химии стала мамой тройни

Диана Тимонина работает в школе №577 Красногвардейского района.

Учитель химии из Петербурга стала мамой тройни. Как рассказали в пресс-службе городского комитета по образованию, Диана Тимонина родила малышей 18 января, все четверо чувствуют себя хорошо и ждут выписки домой.

Отмечается, что Тимонина работает в школе №577 Красногвардейского района с 2008 года учителем и воспитателем группы продленного дня. Учителя называют талантливым и исполнительным педагогом, умеющим профессионально излагать материал на уроках и успешно готовить учеников к ЕГЭ и ОГЭ по химии. Известно, что в период пандемии ожидающая тройню Диана Тимонина продолжала преподавать.

Уверены, что Диана Прийтовна, которая зарекомендовала себя отличным учителем, будет такой же отличной мамой тройняшек. Поздравляем семью Тимониных с солидным пополнением, желаем здоровья и счастья новым петербуржцам. Комитет по образованию

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Фото: ВКонтакте / Комитет по образованию, Санкт-Петербург