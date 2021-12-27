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Телеведущая канала "78" Анна Заславская уволилась из-за ситуации на Украине
Сегодня, 16:23
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Телеведущая канала "78" Анна Заславская уволилась из-за ситуации на Украине

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Журналистка подчеркнула, что теперь ищет новую работу. Она ушла "в никуда".

Телеведущая Анна Заставская уволилась с телеканала "78" из-за своей позиции по событиям в Украине. По словам Заславской, она не смогла говорить о "военной операции". Информация об этом появилась 28 февраля в ее Instagram.

Политическая программа "Интервидение" уже сегодня выйдет без ее участие. Анна Заславская подчеркнула, что ее никто не увольнял, и она не будет рассказывать все детали этой истории. Теперь журналистка находится в поиске работы и ждет предложений.

Программа выходит на телеканале с августа 2021 года. 

Ранее Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине. Ведомство разрешает при освещении ситуации на Украине ссылаться только на российские официальные источники. 

Фото: Анна Заславская

Теги: журналист, телеканал 78
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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