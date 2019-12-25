РКН потребовал от СМИ удалить недостоверные данные об операции на Украине

Регулятор объяснил суть претензий к изданиям.

Роскомнадзор направил 10 СМИ требования удалить фейки о происходящих событиях на Украине. Сообщение размещено на официальном Telegram-канале надзорного ведомства. Речь идет о военной операции, которую санкционировал президент Владимир Путин. Специалисты уточнили, что в данных изданиях военная операция называется нападением, вторжением или войной. В том случае, если источники не удалят материалы, то в России доступ к ним будет ограничен.

Размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей из-за действий армии РФ пресс-служба РКН

Данные уведомления от РНК направлены изданиям "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона"* (признан иноагентом в РФ), "New Times", "Дождь"* (признан иноагентом в РФ), "Крым.Реалии"* (признан иноагентом в РФ), "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат". По факту распространения фейк-ньюс ведется административное расследование. В РКН напомнили о том, что достоверные и актуальные сведения появляются от российских официальных источников.

Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook с 25 февраля.

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