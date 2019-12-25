Петербургская студентка доставлена в больницу с острым отравлением лекарствами

Девушку в тяжёлом состоянии обнаружила её подруга.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 7 марта в полицию Петербурга поступил звонок из больницы.

Сообщалось о том, что около 7 утра из дома №37/2 по Рыбацкому проспекту с острым отравлением лекарствами госпитализирована студентка 1 курса колледжа.

Полиция приехала на место происшествия и увидела в квартире подругу девушки. Известно, что она пришла в гости и обнаружила подругу в тяжёлом, беспомощном состоянии, после чего вызвала скорую.

Родители отравившейся девушки в настоящее время находятся в Москве.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге семиклассницу спасают от отравления этанолом.

Фото: Pixabay