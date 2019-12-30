В Петербурге семиклассницу спасают от отравления этанолом

Состояние девочки крайне тяжелое.

В детскую больницу имени Филатова в Петербурге доставили девочку с острым отравлением этанолом. Ей оказалась тринадцатилетняя ученица одной из частных школ Северной столицы.

По сообщению АН "Оперативное прикрытие", критическое состояние ребенка скорее всего вызвано лекарственными препаратами. Родители утверждают, что дочь состоит на учете в психоневрологическом диспансере, где также проходит лечение.

Ранее мы писали, что в двух районах Петербурга дети сорвались из окон.

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