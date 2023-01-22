Петербургская сборная по триатлону выиграла Чемпионат России

На Крестовском острове соревновались как профессионалы, так и любители.

Сборная Петербурга по триатлону одержала победу на Чемпионате России, который проходил в Северной столице в минувшие выходные, пишет spb.aif.ru.

На Крестовском острове соревновались как профессионалы, так и любители. Всего в забеге приняли участие 70 триатлетов из России и Белоруссии.

11 августа прошел этап смешанной эстафеты, где первое место заняла команда из Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка признана лучшей молодой велогонщицей в многодневной гонке чемпионата РФ.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту