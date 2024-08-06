Петербурженка признана лучшей молодой велогонщицей в многодневной гонке чемпионата РФ

Чемпионат России и Всероссийские соревнования прошли в Муроме, где участники из разных команд преодолели 478 км. На протяжении пяти дней лучшие спортсменки соревновались в индивидуальных и групповых гонках, стремясь завоевать титул чемпионки страны в многодневной дисциплине.

По итогам чемпионата России в многодневной гонке Полина Горбаченко из Петербурга была признана лучшей молодой велогонщицей. Также награду в свой город привезет Кристина Новикова. Эти сведения предоставила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России, пишет "Петербургский дневник".

Чемпионат России и Всероссийские соревнования прошли в Муроме, где участники из разных команд преодолели 478 км. На протяжении пяти дней лучшие спортсменки соревновались в индивидуальных и групповых гонках, стремясь завоевать титул чемпионки страны в многодневной дисциплине. На финальном этапе, который состоялся в живописной деревне Мишино, победила Кристина Новикова из Петербурга. Второе место заняла Таисия Семышева, также представляющая Петербург, а бронзовую медаль получила Марина Коминина из Самарской области.

Стоит обратить внимание на то, что в прошлом году в схожих соревнованиях среди юниорок первенствовала Елизавета Бор из Санкт-Петербурга, вернувшаяся домой с золотой наградой.

Фото: пресс-служба Федарции велосипедного спорта РФ