Петербургская сборная по плаванию победила на чемпионате России на короткой воде

В Санкт-Петербурге прошли соревнования по плаванию на короткой воде, где победу одержала сборная города.

В центре водных видов спорта "Невская волна" завершился чемпионат России по плаванию. Соревнования проходили между 19 командами, где сборная Петербурга набрала наибольшее количество очков – 3602. Это позволило занять первое место, обогнав вторую команду, сборную Москвы, на более чем 1000 очков. Об этом в своем телеграм-канале написал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Евгения Чикунова, представляющая сборную Петербурга, стала лучшей спортсменкой на соревнованиях. Она установила новый рекорд на дистанции 200 метров брассом, преодолев дистанцию за 2 минуты 15,36 секунды. Это лучший результат на сегодняшний день.

Ранее сообщалось, что в лицее Адмиралтейского района появилось пространство для киберспорта.

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