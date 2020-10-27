В лицее Адмиралтейского района появилось пространство для киберспорта

Бюджет проекта составил порядка 3 млн рублей.

В лицее №281 Адмиралтейского района Петербурга заработало пространство для киберспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 25 ноября.

Проект "Ludis clavis est victoria – Спорт – залог успеха" разработали школьники в рамках рейтинга "Твой бюджет в школах – 2022". Бюджет составил порядка 3 млн рублей.

Проект "Твой бюджет в школе" важен тем, что ребята могут разработать и защитить самые необычные проекты, получить финансирование на его реализацию. Среди проектов – лаборатории, библиотеки, медиастудии, спортивные площадки и даже пространство для занятий кибер-спортом. Главное, что инициаторы всех этих проектов – сами школьники. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В учебном заведении отреставрировали спортивный зал, было закуплено современное оборудование. Кроме того, обустроили фиджитал-пространство с игровыми приставками, телевизорами, видеокамерами, микрофонами.

Отметим, что проект "Твой бюджет в школа" проводят с 2019 года. К нему присоединились 177 школ из всех районов Северной столицы. Общая финансовая поддержка составит 90 млн рублей.

Ранее на Piter.TV: в школе №16 на Васильевском острове создали пространство для психологической разгрузки и вовлечения в школьную среду детей-инофонов из семей мигрантов и детей с ограниченными возможностями "Баланс". Авторами проекта являются десятиклассники.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)