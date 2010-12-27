Петербургская прокуратура уличила управляющую компанию в переводе долга на нового жильца

Сумма задолженности составила больше 180 тысяч рублей.

Прокуратора Калининского района уличила управляющую компанию в переводе долга на нового жильца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Как оказалось, зимой этого года петербуржец приобрел квартиру на проспекте Луначарского с долгом от прежнего жильца, о котором не знал. Пользуясь случаем в управляющей компании решили перенести задолженность на нового жильца. Сумма долга составила около 180 тысяч рублей. По закону собственник обязан оплачивать коммунальные услуги только с того момента, когда он становится владельцем этого помещения.

Прокуратура тщательно контролирует данный инцидент. По факту нарушения закона в адрес генерального директора ООО "Жилкомсервис №1 Калининского района" вынесено представление.

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