Прокуратура борется за жилищные права студентов "Академии транспортных технологий"

Учащиеся пожаловались на требование предоставлять медицинскую справку после долгого отсутствия в общежитии.

Прокуратура Московского района Петербурга помогла студентам "Академии транспортных технологий" смягчить правила проживания в общежитии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, учащиеся жаловались на необходимость предоставления медицинского заключения врача об отсутствии противопоказаний, если студент возвращался в общежитие после суточного отсутствия. Согласно жилищному законодательству, предоставление подобных документов при возвращении в общежитие не предусмотрено. Кроме того, вуз или другая образовательная организация не имеют права отказать учащимся в проживании в общежитии, если студент вернулся до возобновления очного учебного процесса.

Прокуратура опротестовала положение о медицинских справках и внесла представление в адрес руководства.

Ранее мы писали, что петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично.

Фото: pixabay