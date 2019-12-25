Прокуратура борется за жилищные права студентов "Академии транспортных технологий"

Прокуратура Московского района Петербурга помогла студентам "Академии транспортных технологий" смягчить правила проживания в общежитии. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, учащиеся жаловались на необходимость предоставления медицинского заключения врача об отсутствии противопоказаний, если студент возвращался в общежитие после суточного отсутствия. Согласно жилищному законодательству, предоставление подобных документов при возвращении в общежитие не предусмотрено. Кроме того, вуз или другая образовательная организация не имеют права отказать учащимся в проживании в общежитии, если студент вернулся до возобновления очного учебного процесса.
Прокуратура опротестовала положение о медицинских справках и внесла представление в адрес руководства.
Ранее мы писали, что петербургские вузы решили сохранить дистанционное обучение частично.
Фото: pixabay
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