В окончанием обучения новых специалистов поздравил губернатор.

В воскресенье, 25 октября, стало известно, что образовательная программа для победителей конкурса "Мой город — мои возможности" завершилась.

С окончанием обучения специалистов поздравил губернатор, сообщили в Смольном. Александр Беглов отметил, что результатом программы должно стать создание инновационной модели развития Петербурга. Так, предложения управленцев дадут городу возможность стать более комфортным. Также победители конкурса смогут занять места руководителей структурных подразделений органов городской власти и подведомственных учреждений.

Ранее мы писали, что в Петербурге до 29 ноября запретили работу кафе и ресторанов по ночам.

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