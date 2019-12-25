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Петербургская полиция вышла на группировку угонщиков
Сегодня, 10:54
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nastya960

Петербургская полиция вышла на группировку угонщиков

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Они специализировались на кражах Kia Rio.

Петербургская полиция вышла на группировку угонщиков, специализирующихся на одной модели. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах. 

В результате расследования полицейские задержали  активного участника этнической преступной группы, занимающейся кражами, преимущественно, "КИА Рио". Мужчине  45 лет, он приехал в город на Неве летом прошлого года. Он является главным подозреваемым в хищении минимум двух Рио. Одна из машин пропала в период с 7 по 9 февраля, вторая – 11 февраля. Обе машины находились на севере города.

При задержании предполагаемого преступника у него изъяли слесарный инструмент, телефон, устройство для глушения GSM-сигнала и Фольксваген Поло, использующийся для прикрытия. Полиция ищет других участников группы.

В начале января в Учебном переулке неизвестный угнал "КамАЗ". 

Фото: pixabay 

Теги: kia rio, кража, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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