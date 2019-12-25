Петербургская полиция нашла боеприпасы благодаря бытовому конфликту

Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

В среду, 2 сентября, стало известно, что полиция города обнаружила боеприпасы в одной из квартир по Загребскому бульвару.

Полицейские получили сообщение о ссоре в квартире и приехали по вызову. В квартире у 45-летнего неработающего мужчины и нашли три магазина и 40 патронов калибра 9×18 мм. Петербуржец отметил, что купил все у незнакомца два года назад.

Вещдоки оказались пистолетными патронами к гражданскому и спортивно-охотничьему оружию. По всей видимости, разрешения на хранение нет. Вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен.

Ранее мы писали, что более 340 снарядов нашли в Петербурге за месяц.

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