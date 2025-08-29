В Ингушетии обнаружили схрон с оружием и боеприпасами

о предварительным данным, схрон принадлежал бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования.

В Ингушетии сотрудники полиции и органов безопасности обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Тайник обнаружили в лесном массиве на окраине села Аршты. Из него достали два гранатомета, один огнемет, три мины, пистолет ПСМ, одна гранату, ствол от винтовки, а также патроны калибра 12,7 мм. По предварительным данным, схрон принадлежал бывшему лидеру незаконного вооруженного формирования. Пистолет и ствол от винтовки направили на экспертизу. Остальные предметы уничтожили на месте из-за высокой взрывоопасности.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали подозреваемого в преступлении, совершенном в 2008 году.

Видео: МВД по Республике Ингушетия