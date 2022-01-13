  1. Главная
Сегодня, 9:56
В Подмосковье задержали подозреваемого в преступлении, совершенном в 2008 году

Злоумышленник совместно с сообщником совершил убийство местного жителя в поселке Чкалово.

В Подмосковье задержали подозреваемого в преступлении, совершенном в 2008 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной версии, в августе 2008 года злоумышленник совместно с сообщником совершил убийство местного жителя в поселке Чкалово. Они закопали тело погибшего для сокрытия следов. Найти убийц по горячим следам не удалось.

В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Выяснилось, что его подельник скончался в 2013 году. В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружили оружие с патронами, наркотические средства и оборудование для их производства. Возбуждены уголовные дела.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

