Погода в сентябре в Петербурге стала самой тёплой за 80 лет

Средняя температура воздуха достигала +18 градусов.

Первые десять дней сентября 2018 года стали самыми теплыми в Санкт-Петербурге за последние 80 лет. Об этом сообщил на своей странице главный синоптик города на Неве Александр Колесов.

По его наблюдениям и данным, первая декада стала второй по уровню тепла в ряду общих наблюдений.

Средняя температура декады достигла +18 гр. Более жаркая погода стояла только в начале сентября 1938 года. Тогда средняя декадная температура воздуха повысилась до +19,8 гр. Александр Колесов

Самым жарким и по-настоящему летним (хотя по календарю осень) стала пятница, 7 сентября. В этот день в Петербурге было +27 градусов.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в сентябре.

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