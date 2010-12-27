Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в сентябре

Первый месяц осени будет теплее обычного, примерно, на 1-3 градуса выше нормы.

Главный синоптик города на пресс-конференции рассазал Piter.TV, какая погода ожидает петербуржцев в сентябре.

Первый месяц осени будет теплее обычного, примерно, на 1-3 градуса выше нормы. В первой и второй половине декады днем температура воздуха будет достигать 16-20 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до +8-13 градусов. В Ленинградской области будет немного холоднее, масимальная ночная температура +7.

В третьей декаде сентября в Санкт-Петербурге уже станет холоднее - 9-14 градусов, в Ленобласти в ночное время суток начнутся заморозки до минус 1 градуса. Александр Колесов, главный синоптик Петербурга

Минимальная температура воздуха в Санкт-Петербурге в сентябре была зафиксирована в 1976 году (-3 градуса), максимальная в 1992 году (+30 градусов).

Александр Колесов: "Лето в Петербурге не побило рекорда температуры"

Фото: Piter.TV