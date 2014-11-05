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Петербургская подземка возьмет в долгосрочную аренду 950 вагонов
Сегодня, 15:13
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Петербургская подземка возьмет в долгосрочную аренду 950 вагонов

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На проект потратят 129,3 млрд рублей.

Петербургский метрополитен получит 950 новых вагонов в 2022 году. Их возьмут в аренду у  АО "Трансхолдлизинг". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 4 декабря.

Средства на реализацию проекта выделят из Фонда национального благосостояния, из федерального бюджета направят 75% от необходимой суммы. 25% затрат возьмет на себя город. Лизинг обойдется в 129,3 млрд рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский метрополитен отремонтирует составы проекта "Юбилейный" за 702 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: лизинг, метро петербурга, новые вагоны
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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