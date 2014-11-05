Петербургская подземка возьмет в долгосрочную аренду 950 вагонов

На проект потратят 129,3 млрд рублей.

Петербургский метрополитен получит 950 новых вагонов в 2022 году. Их возьмут в аренду у АО "Трансхолдлизинг". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного в субботу, 4 декабря.

Средства на реализацию проекта выделят из Фонда национального благосостояния, из федерального бюджета направят 75% от необходимой суммы. 25% затрат возьмет на себя город. Лизинг обойдется в 129,3 млрд рублей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербургский метрополитен отремонтирует составы проекта "Юбилейный" за 702 млн рублей.

Фото: Piter.tv