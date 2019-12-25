Пожилая петербурженка перевела мошенникам более четырех миллионов рублей

Телефонный собеседник представился женщине сотрудником банка и посоветовал перевести деньги на резервные счета.

В четверг, 28 мая, в полицию обратилась 67-летняя петербурженка. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников и лишилась крупной суммы денег, сообщили Piter.TV источники в правоохранительных органах.

Как выяснилось, еще 15 мая бабушке позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и заявил, что женщине нужно срочно перевести деньги на резервные счета. Предложение собеседник объяснил тем, что сейчас по карте проходит сомнительная операция, и пенсионерка может потерять все свои средства. Испугавшаяся пенсионерка поспешила в отделение банка, где перевела на различные счета 1,3 миллиона рублей. В течение нескольких последующих дней женщина перевела на разные счета еще 3 миллиона. Общий ущерб составил 4 233 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Фото: Piter.TV