В Петербурге поймали смс-мошенников, незаконно обогатившихся на 20 млн рублей

Злоумышленники рассылали сообщения о блокировке банковских карт.

В Петербурге полиция задержала подозреваемых в смс-мошенничестве и последующих кражах денег с банковских счетов граждан. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, целая банда смс-разбойников рассылала подложные сообщения о блокировке карт.

Как только человек получал пугающее сообщение, он перезванивал по указанному мошенниками номеру и "встречался" с якобы работниками службы безопасности банка. Таким липовым сотрудникам наивные граждане сообщали свои банковские реквизиты, после чего теряли с карты деньги.

Известно, что в банде четко распределили роли, а рассылку осуществляли с помощью специальной программы, разработанной соучастниками. География получателей сообщений оказалась широкой, жертвами злоумышленников стали около 200 россиян из разных городов страны, ущерб составил порядка 20 миллионов рублей. В качестве кол-центров использовались ненадолго арендованные квартиры в Петербурге, а для рассылки были закуплены пять тысяч сим-карт, оформленных на несуществующих людей

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, задержаны пятеро подозреваемых. При обысках в их квартирах нашли и изъяли множество сим-карт, мобильные телефон и другие гаджеты, GSM-модемы.

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