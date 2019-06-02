В Петербурге сантехник прихватил кошелёк пенсионерки после вызова на дом

Сумма ущерба составила почти 50000 рублей.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 23 мая в полицию обратилась женщина 1933 года рождения. Она заявила, что 18 мая к ней в квартиру д. 23 по ул.Турку пришел сантехник для замены батареи.

После его ухода пенсионерка обнаружила отсутствие 6000 рублей из кошелька, а также банковской карты. Спустя несколько часов со счета было снято 42000 тысячи рублей.

Полиция разыскивает преступника. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мошенница обокрала пенсионера в его доме.

Фото: Pixabay