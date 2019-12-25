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Петербургская пенсионерка отдала 10 тысяч за пожарный датчик
Сегодня, 10:11
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IRINA_CHALKINA

Петербургская пенсионерка отдала 10 тысяч за пожарный датчик

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Полиция уже задержала подозреваемых.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что в Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 10 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Петербурженка обратилась в полицию 22 октября. Так, 89-летняя женщина рассказала, что к ней в квартиру на Белы Куна пришли неизвестные, которые заявили о необходимости проверить датчики противопожарной безопасности. В итоге из квартиры потерпевшей неизвестные выкрали 10 тысяч рублей. 

После сотрудники полиции задержали по подозрению в совершении содеянного жительницу Забайкальского края 1995 года рождения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пьяный военнослужащий на каршеринге врезался в припаркованные машины.

Фото:pixabay

Теги: гу мвд, мошенники обманули пенсионера
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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