В Петербурге пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте

Правоохранители возбудили уголовное дело.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Северной столице 57-летняя пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Подозреваемую в ограблении магазина пенсионерку задержали в субботу, 19 сентября. Она находилась в поселке Горелово, у дома 121 по улице Коммунаров. Выяснилось, что женщина она открыто похитила 87 300 рублей и скрылась.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что "Жемчужный прапорщик" Бойко задержан за нападение на полицейского.

Фото:pixabay