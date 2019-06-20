В Петербурге пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Северной столице 57-летняя пенсионерка ограбила магазин на Светлановском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Подозреваемую в ограблении магазина пенсионерку задержали в субботу, 19 сентября. Она находилась в поселке Горелово, у дома 121 по улице Коммунаров. Выяснилось, что женщина она открыто похитила 87 300 рублей и скрылась.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
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Фото:pixabay
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