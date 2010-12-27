Пожилая петербурженка отдала мошеннице 360 тысяч рублей на лечение супруга

Поздний звонок бабушки племяннице выявил, что все родственники здоровы.

Во вторник, 17 ноября, петербургские полицейские получили заявление от 88-летней петербурженки, которая пожаловалась, что попала в сети мошенницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Как выяснилось, 3 декабря неизвестная злоумышленница, находясь в квартире пенсионерки в доме на Пискаревском проспекте и введя бабушку в заблуждение, завладела крупной суммой денег. Пожилая женщина рассказала, что с незнакомкой она встретилась по дороге к себе домой. Неизвестная представилась женой родственника, живущего в другой стране, и сообщила, что супруг якобы тяжело болен, и ему нужна операция. Доверчивая пенсионерка отдала гражданке 360 тысяч рублей, которые ей пообещали вернуть через пять месяцев. Однако позднее, созвонившись со своей племянницей, пенсионерка узнала, что все родственники здоровы, а ее саму обманули.

В настоящий момент полиция проводит проверку и пытается установить личность мошенницы.

Тем временем, на Петроградке муж ударил ножом жену-консьержа.

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