Петербургская овчарка Есения нашла пропавшую 11-летнюю девочку

Чтобы взять след собаке за образец запаха дали кроссовок девочки.

Служебная овчарка Есения нашла потерявшуюся 11-летнюю девочку в Петроградском районе Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России.

Накануне вечером в отдел полиции Петроградского района обратился отец подростка и рассказал о пропаже ребенка. Есения и Главка инспектор-кинолог Наталья Бабкина отправились искать ее. Чтобы взять след собаке за образец запаха дали кроссовок девочки.

От дворовой детской площадки Есения шла по следу несколько километров в сторону станции метро "Крестовский остров". Правильность маршрута постоянно сверяли с записями камер видеонаблюдения. Вскоре собака привела сотрудников во двор дома 1 по Кемской улице. В парадной этого дома девочку и обнаружили.

Как оказалось, она поссорилась с родителями, ушла из дома и весь день гуляла по району. Ничего противоправного с девочкой не случилось, она передана родителям.

Ранее петербургская овчарка Есения нашла насильника. Преступника искали патрульные наряды и кинолог с собакой. Безошибочно взяв след, Есения привела полицейских к дому на Большом Сампсониевском проспекте. Из подъезда выходили двое мужчин, один из которых подходил по приметам на предполагаемого преступника. В этот же момент собака среагировала на мужчину.

Фото: предоставленно пресс-службой ГУ МВД России