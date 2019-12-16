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Петербургская лиса стала номинантом конкурса "Фотоловушка"
Сегодня, 21:10
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Петербургская лиса стала номинантом конкурса "Фотоловушка"

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"Уставшую, но счастливую" лису засняли вместе с потомством.

Фото лисы вошло в число призеров конкурса "Фотоловушка-2019" в номинации "Хищники". Фотографию представила Дирекция особо охраняемых природных территорий. 

Снимок с лисой и лисятами получил подпись "Уставшая, но счастливая". Фото было сделано с помощью фотоловушки, которые используются для фотофиксации присутствия животных на территории городских заказников. Таким образом можно узнать о численности потомства населения и наблюдать за суточной активностью животных. Всего таких "ловушек" у петербургской Дирекции восемь. 

Среди экспертов были представители АНО "Дальневосточные леопарды", WWF России, Центра "Амурский тигр" и другие специалисты. Конкурс прошел уже в пятый раз. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские спасатели вывезли с тонкого льда Финского залива 25 рыбаков. 

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: лиса, фотоловушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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