Петербургская кошка Алиса моет полы и учит этому своих котят

Nряпку для своей уборки кошка обычно приносит из ванной, но, если не находит ее там, может вытереть пол носком или футболкой.

Петербургская кошка породы Чаузи прославилась в соцсетях благодаря своей любви к наведению порядка в квартире. У нее уже есть свои аккаунты в Instagram и TikTok.

Кошка по кличке Алиса внимательно следит за чистотой в доме, если пол недостаточно чистый, она тряпкой протирает грязную поверхность. Как рассказала "Комсомольской правде" хозяйка кошки Татьяна, они убираются дома часто, "но очевидно не так часто, как хотелось бы Алисе". Тряпку для своей уборки кошка обычно приносит из ванной, но, если не находит ее там, может вытереть пол носком или футболкой.

Также кошка уже начала учить технике мытья пола своих котят.

Недавно тувинские энергетики спасли кошку, просидевшую четыре дня на опоре ЛЭП.

Видео: Instagram / @lisaalisa_basilio