Петербургская компания выиграла суд у Великолукского мясокомбината на 148 млн рублей

Великолукский мясокомбинат проиграл суд за подстанцию в Псковской области.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск петербургского ООО "Инженерный центр "Энергия" к АО "Великолукский мясокомбинат".

Предметом спора стала задолженность в размере 147,6 млн рублей по договору подряда 2022 года. Компания из Санкт-Петербурга выполняла проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы энергоподстанции в урочище Болягино Псковской области. Общая стоимость контракта составила 392,5 млн рублей. Объект был введен в эксплуатацию в июне 2024 года. Ответчик пытался применить встречные требования о взыскании неустойки в размере 147,75 млн рублей за нарушение сроков работ.

Суд отклонил встречные требования мясокомбината и полностью удовлетворил исковые требования подрядчика.

Фото: Piter.tv