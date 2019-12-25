Петербургская компания получила знак надежного застройщика России в 2025 году

Девелопера из Санкт-Петербурга признали надежным по итогам проверки за год.

Во Дворце Конгрессов в Стрельне прошла церемония вручения золотого знака "Надежный застройщик России-2025". Награда присуждается девелоперам, которые в течение года соблюдали права участников долевого строительства и не получили предписаний от контролирующих ведомств.

Отбор компаний проходил в два этапа. На первом этапе анализировалась разрешительная документация, договоры долевого участия, состояние возводимых объектов и работа отделов продаж. Проверка включала оценку качества обслуживания через формат "тайного покупателя".

На втором этапе специалисты изучали наличие предписаний и иных требований надзорных органов. К участию не допускаются компании, имеющие действующие предписания.

По информации организаторов, ежегодная проверка затрагивает сотни девелоперов в разных регионах страны и несколько десятков компаний на территории Северо-Западного федерального округа. Процедура включает выездные визиты, изучение технической документации и анализ хода строительства жилых комплексов. Золотой знак в 2025 году получила компания Setl Group. Также девелоперу присвоен уровень надежности в 5 баллов в Едином ресурсе застройщиков. Этот уровень подтверждает своевременное исполнение обязательств по сдаче объектов.

Ранее стало известно, представители каких профессий в Петербурге получают самую высокую зарплату.

Фото: Piter.TV