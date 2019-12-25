Петербургская компания начнет производить антитела от коронавируса

В понедельник, 23 ноября, петербургская компания "Фармсинтез" и Институт биоорганической химии и HifiBio Therapeutics начнут совместное производство моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавируса в России, сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф".
Проект одобрили в Минздраве и Минпромторге: антитело разработали из крови пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Отмечается, что американский фармпроизводитель провел клинические испытания, которые показали высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата. В скором времени начнут испытания на ациентах из группы высокого риска с диагнозом коронавирус.
Ранее мы писали, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот до конца года.
Фото: Piter.TV
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