Петербургская компания начнет производить антитела от коронавируса

В ближайшее время начнутся клинические испытания на пациентах.

В понедельник, 23 ноября, петербургская компания "Фармсинтез" и Институт биоорганической химии и HifiBio Therapeutics начнут совместное производство моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавируса в России, сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф".

Проект одобрили в Минздраве и Минпромторге: антитело разработали из крови пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Отмечается, что американский фармпроизводитель провел клинические испытания, которые показали высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата. В скором времени начнут испытания на ациентах из группы высокого риска с диагнозом коронавирус.

Ранее мы писали, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот до конца года.

Фото: Piter.TV