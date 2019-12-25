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Петербургская компания начнет производить антитела от коронавируса
Сегодня, 19:57
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smirenny

Петербургская компания начнет производить антитела от коронавируса

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В ближайшее время начнутся клинические испытания на пациентах.

В понедельник, 23 ноября, петербургская компания "Фармсинтез" и Институт биоорганической химии и HifiBio Therapeutics начнут совместное производство моноклонального антитела HFB30132A для профилактики и лечения коронавируса в России, сообщили на портале "Стопкоронавирус.рф".

Проект одобрили в Минздраве и Минпромторге: антитело разработали из крови пациентов, которые уже переболели коронавирусом. Отмечается, что американский фармпроизводитель провел клинические испытания, которые показали высокий уровень безопасности, переносимости и фармакокинетики препарата. В скором времени начнут испытания на ациентах из группы высокого риска с диагнозом коронавирус. 

Ранее мы писали, что вакцина "ЭпиВакКорона" поступит в оборот до конца года.

Фото: Piter.TV

Теги: антитела, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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