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Петербургская компания инвестирует 1,25 млрд рублей на строительство завода в Башкирии
Сегодня, 12:05
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Петербургская компания инвестирует 1,25 млрд рублей на строительство завода в Башкирии

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На производстве будут изготавливать асфальтобетонную смесь.

ООО "Дробтехмаш" из Северной столицы планирует вложить 1,25 млрд рублей в создание завода по производству асфальтобетонной продукции в Башкирии. Как сообщила пресс-служба главы республики, проект уже рассмотрели в ходе "инвестиционного часа" в правительстве региона.

Также средства пойдут на создание оборудования для профильных предприятий. Компания-инвестор планирует выпускать до 20 асфальтобетонных комплексов и до 200 т асфальтобетонной смеси в час.

Гендиректор ООО "Дробтехмаш" Евгений Марченко подчеркнул, что проект получил статус приоритетного: его поддерживает Корпорация развития Башкирии. 

Ранее мы сообщили о том, что число петербургских работников в простое заметно сократилось.

Фото: Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Теги: башкирия, бизнес, промышленность, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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