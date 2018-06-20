Петербургская художница продает валенок-великан высотой 6 метров

Стартовая цена - 100 тысяч рублей. Деньги от продажи пойдут в благотворительный фонд.

Петербургская художница Валерия Лошак выставила валенок-великан на продажу. Стартовая цена – 100 тысяч рублей. Деньги от продажи арт-объекта будут направлены в благотворительный фонд "Мы рисуем", который проводит бесплатные уроки творчества в детских социальных учреждениях и городских больницах. Об этом художница сообщила на своей личной странице ВКонтакте.

Первый мой гигантский валенок - 6 м в высоту, был продан крупному ресторанному холдингу. Валенок сейчас установлен в Москве на Цветном бульваре, у одноименного ресторана. Валерия Лошак

Также, в начале следующей недели художница проведет мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья специальной общеобразовательной школы № 565 Кировского района Санкт-Петербурга. Там она вместе с детьми на полотне 1,5х1,5 метра нарисует красивые цветы и необычных животных.

Ранее на Piter.TV: Петербургская художница создала в детской больнице раскраску размером 7 квадратных метров.

Фото: Валерия Лошак/ ВК