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Экс-глава благотворительного фонда Петербурга осужден по делу о растрате
Сегодня, 19:36
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Экс-глава благотворительного фонда Петербурга осужден по делу о растрате

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Ему вменяют ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 (восемь эпизодов) и ч. 4 ст. 160 (четыре эпизода) УК РФ.

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-главы городского благотворительного фонда "Детский спортивный хоккейный клуб МКМ". Ему вменяют ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160 (восемь эпизодов) и ч. 4 ст. 160 (четыре эпизода) УК РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 14 марта. 

Согласно материалам дела, фигурант похитил 35 млн рублей в 2013-2014 гг. Тогда он являлся президентом фонда. Следствие утверждает, что мужчина по своему усмотрению распределился деньгами от пожертвований, которые поступили, в том числе, от "Газпромбанка" и благотворительного фонда "Социальная ответственность".

Бывший президент "Детского спортивного хоккейного клуба МКМ" вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии (ИК) строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что бывшему чиновнику Минкультуры РФ Борису Мазо петербургский суд не стал смягчать наказание.

Фото: Piter.TV

Теги: благотворительный фонд, дзержинский районный суд, хищение средств
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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